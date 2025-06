Lagezentrum Bevölkerungsschutz in Dauerbetrieb

Rund um die Uhr überwachen Experten jetzt die Gefahren in Rheinland-Pfalz. Das Lagezentrum ist Teil einer Neuaufstellung.

Koblenz (dpa/lrs) – Das neue Lagezentrum Bevölkerungsschutz in Koblenz arbeitet seit Sonntag im 24-Stunden-Betrieb. Das Zentrum behalte die Lage in Rheinland-Pfalz 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche im Blick, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) laut Mitteilung.

Rheinland-Pfalz betreibe als erstes Flächenland ein dauerhaft besetztes Lagezentrum für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr, hieß es vom Innenministerium. «Es bietet im Ereignisfall eine schnelle Handlungs- und Entscheidungsgrundlage, beobachtet kontinuierlich die Lage im Bevölkerungsschutz und steht in direktem Austausch mit den Integrierten Leitstellen in Rheinland-Pfalz.»

Das Lagezentrum ist Teil der Neuaufstellung des Katastrophenschutzes im Land. Offiziell wurde es bereits im Dezember 2024 in Betrieb genommen.