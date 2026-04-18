Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Die Lagerhalle einer Kfz-Werkstatt in Bad Kreuznach hat am Mittag in Flammen gestanden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Halle schon in vollem Umfang gebrannt und die Flammen drohten auf benachbarte Gebäude überzugreifen, wie die Polizei mitteilte. Die Gebäude seien geräumt worden. Dann seien umfangreiche Löscharbeiten eingeleitet worden, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Am Nachmittag war der Einsatz weitestgehend beendet. Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

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