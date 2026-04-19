Verfahren zieht sich hin Opfer des Einsturzes von Kröv wartet auf Gerechtigkeit Bernd Wientjes 19.04.2026, 06:00 Uhr

i Zwei Jahre nach der Katastrophe von Kröv bleibt vieles ungeklärt: Das Hotel stürzte ein, zwei Menschen starben – die Aufarbeitung zieht sich hin. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Zwei Jahre nach der Katastrophe von Kröv bleibt vieles ungeklärt: Das Hotel stürzte ein, zwei Menschen starben – die Aufarbeitung zieht sich hin. Ein Überlebender wartet noch immer auf Gerechtigkeit.

Im August ist es zwei Jahre her, dass es im Moselort Kröv zur Katastrophe gekommen ist. Bei einem Einsturz eines beliebten Hotels starben zwei Menschen – darunter der Besitzer –, mehrere Personen waren stundenlang unter den Trümmern begraben. Noch immer ist unklar, wer Schuld an dem Unglück hat.







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