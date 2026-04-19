Zwei Jahre nach der Katastrophe von Kröv bleibt vieles ungeklärt: Das Hotel stürzte ein, zwei Menschen starben – die Aufarbeitung zieht sich hin. Ein Überlebender wartet noch immer auf Gerechtigkeit.
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Im August ist es zwei Jahre her, dass es im Moselort Kröv zur Katastrophe gekommen ist. Bei einem Einsturz eines beliebten Hotels starben zwei Menschen – darunter der Besitzer –, mehrere Personen waren stundenlang unter den Trümmern begraben. Noch immer ist unklar, wer Schuld an dem Unglück hat.