Puppentheater im Escape Game „Soko Shakespeare“: Ein Krimi zum Mitermitteln Claus Ambrosius 19.04.2026, 00:00 Uhr

i Das Profi-Ermittlerteam der "Soko Shakespeare": Tizian Steffen, Sophia Walther und Tanja Linnekogel führen als Spielleiter und puppenspielend durch den unterhaltsamen Theaterabend von Stephan Siegfried in der kleinen Spielstätte Kaisersaal in der Koblenzer Deinhardpassage. Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Wer hier sitzt, spielt mit: Das Theater Koblenz macht aus Shakespeare einen Kriminalfall und aus dem Publikum eine SOKO – ein hybrider Abend zwischen Escape Game und Bühne.

Bei Shakespeare wird bekanntlich viel gestorben. So viel, dass der Tod auf der Bühne irgendwann zur Routine gerät: Dolch, Gift, Wahnsinn, ein letzter Monolog – und Abgang, schließlich Applaus. Das Theater Koblenz dreht diesen Gedanken gleich ein paar Umdrehungen weiter und macht aus der Routine einen Störfall.







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