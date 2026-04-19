Wer hier sitzt, spielt mit: Das Theater Koblenz macht aus Shakespeare einen Kriminalfall und aus dem Publikum eine SOKO – ein hybrider Abend zwischen Escape Game und Bühne.
Lesezeit 2 Minuten
Bei Shakespeare wird bekanntlich viel gestorben. So viel, dass der Tod auf der Bühne irgendwann zur Routine gerät: Dolch, Gift, Wahnsinn, ein letzter Monolog – und Abgang, schließlich Applaus. Das Theater Koblenz dreht diesen Gedanken gleich ein paar Umdrehungen weiter und macht aus der Routine einen Störfall.