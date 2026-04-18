Feuerwehreinsatz
Lagerhalle von Kfz-Werkstatt in Flammen
Feuerwehr
Einsatzkräfte müssen Ausbreiten der Flammen verhindern. (Archivbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Eine Lagerhalle in Bad Kreuznach brennt. Die Feuerwehr erkennt rasch noch eine weitere Gefahr.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Eine Lagerhalle einer Kfz-Werkstatt in Bad Kreuznach steht in Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Halle schon in Vollbrand gestanden und die Flammen drohten auf benachbarte Gebäude überzugreifen, wie die Polizei mitteilte. Die Gebäude seien geräumt worden. Es seien sofort umfangreiche Löscharbeiten eingeleitet worden, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Die Löscharbeiten dauern an. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:260418-930-961918/1

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