Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Eine Lagerhalle einer Kfz-Werkstatt in Bad Kreuznach steht in Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Halle schon in Vollbrand gestanden und die Flammen drohten auf benachbarte Gebäude überzugreifen, wie die Polizei mitteilte. Die Gebäude seien geräumt worden. Es seien sofort umfangreiche Löscharbeiten eingeleitet worden, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Die Löscharbeiten dauern an. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

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