Zweibrücken (dpa/lrs) – Die Polizei hat in einem Einkaufszentrum in Zweibrücken jugendliche Ladendiebe gestellt. Der Sicherheitsdienst hatte am Mittwoch in dem Outlet-Center vier junge Männer beobachtet, deren Verhalten verdächtig wirkte.

Als die Heranwachsenden angesprochen wurden, flüchteten sie, wie die Polizei berichtete. Der Sicherheitsdienst rief die Polizei. Die Beamten konnten drei der vier jungen Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren festnehmen.

«Es stellte sich heraus, dass sie zuvor in fünf verschiedenen Geschäften des Outlet-Centers Waren entwendet hatten», berichteten die Beamten. Der Wert lag bei knapp 1.000 Euro. Auf die jungen Straftäter kommt nun ein Strafverfahren zu.