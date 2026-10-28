Der Kunststoffhersteller aus Kirn meldet deutlich höhere Erlöse und ein kräftig gestiegenes operatives Ergebnis. Zudem hebt das Unternehmen seine Umsatzprognose an.

Kirn (dpa/lrs) – Dank guter Geschäfte rechnet der Kunststoffhersteller Simona mit Sitz in Kirn in diesem Jahr mit mehr Umsatz: Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr werde von bisher 630 bis 650 Millionen Euro auf 640 bis 660 Millionen Euro angehoben, teilte das Unternehmen im Kreis Bad Kreuznach mit. «Das Ebit (Gewinn vor Zinsen und Steuern) erwarten wir weiterhin am oberen Rand unserer Zielmarge von 6 bis 8 Prozent», sagte der Vorstandsvorsitzende von Simona, Matthias Schönberg, laut Mitteilung.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres stieg der Konzernumsatz demnach um 16,2 Prozent auf 514,5 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) wuchs von knapp 27 Millionen Euro auf gut 47 Millionen Euro.

In der Region Asien-Pazifik habe Simona «die höchste Wachstumsdynamik» verzeichnet, getragen vor allem vom starken Geschäft in der Ausrüstung von Halbleiterfabriken in China und Taiwan, hieß es. In Amerika habe sich das Industriegeschäft «robust» entwickelt.

Simona ist nach eigenen Angaben einer der führenden Hersteller und Entwicklungspartner thermoplastischer Kunststoffprodukte mit internationalen Produktionsstandorten. Die Produkte umfassen Kunststoffhalbzeuge (Platten, Stäbe, Profile, Schweißdrähte), Rohre und Formteile. Fast 2.000 Mitarbeitende zählt das Unternehmen weltweit.