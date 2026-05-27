Die Vorfreude ist bereits groß bei Wincent Weiss: Im August ist der Popstar erstmals auf der Loreley-Freilichtbühne zu Gast. Im Interview zeigt er sich vorab angenehm bodenständig – und gibt erfrischend persönliche Einblicke in Leben und Karriere.
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Wenn Wincent Weiss über Konzerte spricht, geht es ihm nicht um Perfektion, sondern um Stimmung, Menschen und echte Momente. Vor seinem Loreley-Auftritt Ende August spricht der 33-Jährige im Interview mit unserer Zeitung über Romantik, Handyvideos, den Druck der schnellen Musikwelt – und darüber, warum er nie ein „Popstar“ sein wollte.