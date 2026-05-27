Die Vorfreude ist bereits groß bei Wincent Weiss: Im August ist der Popstar erstmals auf der Loreley-Freilichtbühne zu Gast. Im Interview zeigt er sich vorab angenehm bodenständig – und gibt erfrischend persönliche Einblicke in Leben und Karriere.

Wenn Wincent Weiss über Konzerte spricht, geht es ihm nicht um Perfektion, sondern um Stimmung, Menschen und echte Momente. Vor seinem Loreley-Auftritt Ende August spricht der 33-Jährige im Interview mit unserer

Zeitung über Romantik, Handyvideos, den Druck der schnellen Musikwelt – und darüber, warum er nie ein „Popstar“ sein wollte.