Interview vor Loreley-Konzert
Wincent Weiss: „Ein Popstar wollte ich niemals sein“
Mit 33 Jahren gehört Wincent Weiss längst zu den Großen in der deutschen Musikbranche, hat sich seine Bodenständigkeit aber bis
Mit 33 Jahren gehört Wincent Weiss längst zu den Großen in der deutschen Musikbranche, hat sich seine Bodenständigkeit aber bis heute bewahrt. Sein hierzu passendes Ziel für das bevorstehende Loreley-Konzert: "jeden Einzelnen mit einem Grinsen nach Hause zu schicken".
Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Die Vorfreude ist bereits groß bei Wincent Weiss: Im August ist der Popstar erstmals auf der Loreley-Freilichtbühne zu Gast. Im Interview zeigt er sich vorab angenehm bodenständig – und gibt erfrischend persönliche Einblicke in Leben und Karriere. 

Lesezeit 6 Minuten
Wenn Wincent Weiss über Konzerte spricht, geht es ihm nicht um Perfektion, sondern um Stimmung, Menschen und echte Momente. Vor seinem Loreley-Auftritt Ende August spricht der 33-Jährige im Interview mit unserer Zeitung über Romantik, Handyvideos, den Druck der schnellen Musikwelt – und darüber, warum er nie ein „Popstar“ sein wollte.

Ressort und Schlagwörter

KulturLoreley-Freilichtbühne

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