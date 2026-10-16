Auftritt in Oberwesel
Wie Murzarella die Puppen bauchsingen lässt
Dass es auf der Bühne meist „ziemlich verrückt“ zugeht, hat vor allem mit Murzarellas spleenigen Begleitern zu tun: Operndiva Fr
Dass es auf der Bühne meist „ziemlich verrückt“ zugeht, hat vor allem mit Murzarellas spleenigen Begleitern zu tun: Operndiva Frau Adelheid (von links), Kakadu Dudu und Kanalratte Kalle sind selbstverständlich auch beim Auftritt im Kulturhaus Oberwesel mit dabei.
David Hollstein

Man nehme einen verrückten Kakadu, eine Prise Ruhrpott-Humor und die einzigartige Fähigkeit des Bauchsingens – schon ist man mitten im Programm von Murzarella. Über die darin enthaltene Magie und die Schwerstarbeit dahinter hat sie mit uns gesprochen

Lesezeit 5 Minuten
Wenn eine Kanalratte auf der Bühne Heavy Metal röhrt, ein abgedrehter Kakadu herzergreifende Schlager trällert und eine kapriziöse Buchhalterin in schönstem Klassiktimbre Opernarien schmettert, kann dahinter nur Murzarella stecken. Als Europas einzige Bauchsängerin hat sie bereits diverse Preise abgeräumt; live zu erleben ist sie mit ihrem aktuellen Programm nun auch im Kulturhaus Oberwesel (Rhein-Hunsrück-Kreis).
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

KulturKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten