Auftritt in Oberwesel Wie Murzarella die Puppen bauchsingen lässt Stefan Schalles 16.10.2026, 14:53 Uhr

i Dass es auf der Bühne meist „ziemlich verrückt“ zugeht, hat vor allem mit Murzarellas spleenigen Begleitern zu tun: Operndiva Frau Adelheid (von links), Kakadu Dudu und Kanalratte Kalle sind selbstverständlich auch beim Auftritt im Kulturhaus Oberwesel mit dabei. David Hollstein

Man nehme einen verrückten Kakadu, eine Prise Ruhrpott-Humor und die einzigartige Fähigkeit des Bauchsingens – schon ist man mitten im Programm von Murzarella. Über die darin enthaltene Magie und die Schwerstarbeit dahinter hat sie mit uns gesprochen

Wenn eine Kanalratte auf der Bühne Heavy Metal röhrt, ein abgedrehter Kakadu herzergreifende Schlager trällert und eine kapriziöse Buchhalterin in schönstem Klassiktimbre Opernarien schmettert, kann dahinter nur Murzarella stecken. Als Europas einzige Bauchsängerin hat sie bereits diverse Preise abgeräumt; live zu erleben ist sie mit ihrem aktuellen Programm nun auch im Kulturhaus Oberwesel (Rhein-Hunsrück-Kreis).







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