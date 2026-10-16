Man nehme einen verrückten Kakadu, eine Prise Ruhrpott-Humor und die einzigartige Fähigkeit des Bauchsingens – schon ist man mitten im Programm von Murzarella. Über die darin enthaltene Magie und die Schwerstarbeit dahinter hat sie mit uns gesprochen
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Wenn eine Kanalratte auf der Bühne Heavy Metal röhrt, ein abgedrehter Kakadu herzergreifende Schlager trällert und eine kapriziöse Buchhalterin in schönstem Klassiktimbre Opernarien schmettert, kann dahinter nur Murzarella stecken. Als Europas einzige Bauchsängerin hat sie bereits diverse Preise abgeräumt; live zu erleben ist sie mit ihrem aktuellen Programm nun auch im Kulturhaus Oberwesel (Rhein-Hunsrück-Kreis).