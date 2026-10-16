Auftritt in Ransbach-Baumbach Gentlemen Forever bringen den Swing auf die Bühne 16.10.2026, 07:00 Uhr

i Das Trio Gentlemen Forever um (von links) Erol Sander, Dave Kaufmann und Francis Fulton-Smith Marius Engels Photography

Auf Bühnen und TV-Bildschirmen sind Erol Sander, Dave Kaufmann und Francis Fulton-Smith seit Jahrzehnten bekannt. Als Gentlemen Forever allerdings sind sie nun erstmals auf Tour – mit einer Show zwischen Glamour, Swing und Schlager.

Die Zeiten des legendären „Rat Packs“ mit Stars wie Frank Sinatra, Dean Martin oder Sammy Davis Jr. liegen schon eine ganze Weile zurück, doch als Gentlemen Forever wollen Erol Sander, Dave Kaufmann und Francis Fulton-Smith den Geist von damals nun zurück auf die Bühne bringen.







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