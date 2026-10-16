Aktion von „Oldtimer Markt“
Warum Spenden für die Krebsforschung so wichtig sind
Bei der letztjährigen Spendenaktion von „Oldtimer Markt“ und ihrer Schwesterzeitschriften für die Krebskinderhilfe kam mehr als
Bei der letztjährigen Spendenaktion von „Oldtimer Markt“ und ihrer Schwesterzeitschriften für die Krebskinderhilfe kam mehr als eine halbe Million Euro zusammen. Im Januar übergaben (von links) Verleger Olaf Theisen und Matthias Niewiem den symbolischen Scheck an Christine Mauz-Körholz und Dieter Körholz (Uniklinik Gießen) sowie Jörg Faber und Khalifa El Malki (Uniklinik Mainz).
Andreas Beyer/Oldtimer Markt

Die Heilungschancen für Kinder und Jugendliche mit Lymphdrüsenkrebs haben sich enorm verbessert – auch dank der Forschung des Teams um Dieter Körholz an der Uniklinik Gießen. Welche Rolle die jährliche Spendenaktion von „Oldtimer Markt“ dabei spielt.

Lesezeit 5 Minuten
Die Kinderkrebsforschung macht große Fortschritte – möglich ist dies nur mithilfe von Spenden. Das zeigt sich exemplarisch am Kinderonkologischen Zentrum der Universitätsklinik Gießen, wo ein Schwerpunkt auf Erforschung und Behandlung des Hodgkin-Lyphoms (Lymphdrüsenkrebs) gelegt und dabei auch mit der Kinderonkologie am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz kooperiert wird.
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