Die Heilungschancen für Kinder und Jugendliche mit Lymphdrüsenkrebs haben sich enorm verbessert – auch dank der Forschung des Teams um Dieter Körholz an der Uniklinik Gießen. Welche Rolle die jährliche Spendenaktion von „Oldtimer Markt“ dabei spielt.
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Die Kinderkrebsforschung macht große Fortschritte – möglich ist dies nur mithilfe von Spenden. Das zeigt sich exemplarisch am Kinderonkologischen Zentrum der Universitätsklinik Gießen, wo ein Schwerpunkt auf Erforschung und Behandlung des Hodgkin-Lyphoms (Lymphdrüsenkrebs) gelegt und dabei auch mit der Kinderonkologie am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz kooperiert wird.