Neuer Bundesarbeitsminister
Was Zahlen über Alexander Schweitzer erzählen 
Gratulationen an Alexander Schweitzer, den neuen Bundesminister für Arbeit und Soziales, durch Bundeskanzler Friedrich Merz (lin
Gratulationen an Alexander Schweitzer, den neuen Bundesminister für Arbeit und Soziales, durch Bundeskanzler Friedrich Merz (links) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte).
Michael Kappeler. Michael Kappeler/dpa

Aus Mainz nach Berlin: Alexander Schweitzer ist neuer Bundesminister für Arbeit und Soziales. Hier ein paar (Kenn-)zahlen zu dem Pfälzer, der einer der wenigen Menschen ist, der den 1,96 Meter großen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) noch überragt. 

Lesezeit 4 Minuten
Es dürfte Bundeskanzler Friedrich Merz nicht oft passieren, dass er zu einem Gesprächspartner aufschauen muss. Der CDU-Politiker ist immerhin 1,96 Meter groß. Zuletzt wurde der Kanzler in seinem Kabinett von Patrick Schnieder (CDU) überragt, aber der 2,02 Meter große Eifeler gehört seit einer Weile ja nun bekanntlich nicht mehr zur Regierungsriege.
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