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Was die Zuckersteuer Hersteller und Kunden kostet
Limo, Cola, Energydrinks und Co. sollen künftig teurer werden. Dabei gilt die Devise: je süßer, desto teurer. Die schwarz-rote B
Limo, Cola, Energydrinks und Co. sollen künftig teurer werden. Dabei gilt die Devise: je süßer, desto teurer. Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich auf eine Steuer für zuckerhaltige Getränke geeinigt. Was das für Hersteller und Kunden bedeutet? Ein Blick ins nördliche Rheinland-Pfalz (Symbolfoto).
Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

Mehr Zucker, mehr Kosten: Limo, Cola und Eistee werden vermutlich teurer. Die Bundesregierung hat sich auf eine Steuer für zuckerhaltige Getränke geeinigt. Welche Folgen das für Verbraucher und Getränkehersteller im nördlichen Rheinland-Pfalz hat.

Lesezeit 6 Minuten
Je süßer, desto teurer: Das gilt vermutlich bald für Eistee, Energydrinks, Limonaden, Cola und Saftkonzentrate. Lange Zeit war sich die schwarz-rote Bundesregierung uneinig, nun hat sie sich auf eine Zuckersteuer geeinigt. Ausnahmen soll es für kleinere Hersteller geben.
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