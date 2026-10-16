Reaktionen und Stimmen aus RLP Was die Zuckersteuer Hersteller und Kunden kostet Bastian Hauck

Hannah Klein Özdemir 16.10.2026, 12:12 Uhr

i Limo, Cola, Energydrinks und Co. sollen künftig teurer werden. Dabei gilt die Devise: je süßer, desto teurer. Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich auf eine Steuer für zuckerhaltige Getränke geeinigt. Was das für Hersteller und Kunden bedeutet? Ein Blick ins nördliche Rheinland-Pfalz (Symbolfoto). Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

Mehr Zucker, mehr Kosten: Limo, Cola und Eistee werden vermutlich teurer. Die Bundesregierung hat sich auf eine Steuer für zuckerhaltige Getränke geeinigt. Welche Folgen das für Verbraucher und Getränkehersteller im nördlichen Rheinland-Pfalz hat.

Je süßer, desto teurer: Das gilt vermutlich bald für Eistee, Energydrinks, Limonaden, Cola und Saftkonzentrate. Lange Zeit war sich die schwarz-rote Bundesregierung uneinig, nun hat sie sich auf eine Zuckersteuer geeinigt. Ausnahmen soll es für kleinere Hersteller geben.







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