Mehr Zucker, mehr Kosten: Limo, Cola und Eistee werden vermutlich teurer. Die Bundesregierung hat sich auf eine Steuer für zuckerhaltige Getränke geeinigt. Welche Folgen das für Verbraucher und Getränkehersteller im nördlichen Rheinland-Pfalz hat.
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Je süßer, desto teurer: Das gilt vermutlich bald für Eistee, Energydrinks, Limonaden, Cola und Saftkonzentrate. Lange Zeit war sich die schwarz-rote Bundesregierung uneinig, nun hat sie sich auf eine Zuckersteuer geeinigt. Ausnahmen soll es für kleinere Hersteller geben.