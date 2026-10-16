Gastbeitrag zur Wirtschaft
HwK-Chef: Das Handwerk macht die Klimaanpassung konkret
Betriebe aus Dachdeckerei, aber auch Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Zimmerei, Elektro- und Straßen-, Tief- und Hochbau he
Betriebe aus Dachdeckerei, aber auch Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Zimmerei, Elektro- und Straßen-, Tief- und Hochbau helfen, Gebäude und Außenräume widerstandsfähiger zu machen. Das Handwerk nimmt bei der Klimaanpassung eine richtige Rolle ein, schreibt Ralf Hellrich in seinem Gastbeitrag.
Frank Hammerschmidt. picture alliance/dpa

Wer sein Haus für Folgen des Klimawandels rüsten will, braucht Handwerkerinnen und Handwerker. Die Rolle des Handwerks als Klimaanpasser wird immer wichtiger, schreibt HwK-Geschäftsführer Ralf Hellrich in seinem Gastbeitrag.

Lesezeit 2 Minuten
Hitzeperioden, Starkregen und längere Trockenphasen sind längst keine abstrakten Zukunftsszenarien mehr. Sie verändern, wie wir wohnen, arbeiten und unsere Infrastruktur planen. Klimaschutz bleibt unverzichtbar, aber das Klima verändert sich spürbar. Es ist Zeit, sich anzupassen und Maßnahmen in allen Lebensbereichen vorzusehen.
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