Burgfestspiele Mayen
Wie „Achtsam morden“ auf der Bühne gewinnt
Mit Achtsamkeit geht alles besser - und mit diesem starken Trio in "Achtsam morden" in Mayen: Franziska Beyer, Martin Geisen und
Mit Achtsamkeit geht alles besser - und mit diesem starken Trio in "Achtsam morden" in Mayen: Franziska Beyer, Martin Geisen und Sebastian Muskalla rocken in vielen verschiedenen Rollen den starken Theaterabend.
Burgfestspiele/Peter Seydel

Als Buch millionenfach verkauft, als Netflix-Serie ein Hit: Jetzt erobert „Achtsam morden“ die Burgfestspiele Mayen. Die Inszenierung überzeugt mit Tempo, Witz und überraschend viel Tiefgang – Produktion ist schon jetzt beinahe ausverkauft.

Lesezeit 4 Minuten
Alle Theater sind immer wieder auf der Suche nach neuen zugkräftigen, unaufwändig umzusetzenden Stücken – und genau so eines ist die Krimikomödie „Achtsam morden“. Als Karsten Dusse seinen gleichnamigen Roman 2019 veröffentlichte, dem mehrere weitere Episoden folgten, war schnell klar, dass diese Geschichte einen Siegeszug antreten würde.

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