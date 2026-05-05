Programm zu „Paradise Garden“ Wann, wo und wie liest Koblenz ein Buch? Stefan Schalles 05.05.2026, 14:49 Uhr

i Wird das literarische Leben in Koblenz in den kommenden Wochen in Form ganz unterschiedlicher Veranstaltungen bestimmen: Elena Fischers Debütroman „Paradise Garden“. Stefan Schalles

Was haben eine Socken-Lese-Lounge, ein Nachmittag im Paradies und ein Tanz in der Begegnungsoase gemeinsam? In allen drei Fällen handelt es sich um Formate der neuen Ausgabe von „Koblenz liest ein Buch“. Was in den nächsten Wochen (noch) geplant ist.

Eine Stadt im kollektiven Literaturfieber – diese Zustandsbeschreibung trifft in den kommenden Wochen wieder zu, wenn es zwischen Rhein und Mosel zum nunmehr fünften Mal heißt: „Koblenz liest ein Buch“. Gut 30 Veranstaltungen sind bis zum 25. Juni unter dem Dach der beliebten Mitmachaktion geplant, bei der sich diesmal alles um Elena Fischers „Paradise Garden“ dreht.







Artikel teilen

Artikel teilen