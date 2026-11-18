Autorin über Leben mit 60-plus Unterwegs auf den schwarzen Pisten des Lebens Christian Kunst 18.11.2026, 13:17 Uhr

i Liest am Donnerstag, 26. November, ab 19.30 Uhr, aus ihrem Buch „Halbzeit mit Aussicht – Unser Drahtseiltanz zwischen Abschieden und Abenteuern“: Bestsellerautorin Adrienne Friedlaender. Eva Häberle

Wenn die Kinder das Haus verlassen, beginnt für Mütter und Väter ein neuer Lebensabschnitt. Wie umgehen mit der neuen Freiheit und den Ängsten? Bestsellerautorin Adrienne Friedlaender spricht im Interview über diese Themen der Generation 60-plus.

Und dann war sie nach 30 Jahren plötzlich allein: Als der letzte ihrer vier Söhne vor einigen Jahren für ein Auslandssemester nach Neuseeland ging, wurde es still um die Hamburgerin Adrienne Friedlaender. In ihrem Buch „Halbzeit mit Aussicht – Unser Drahtseiltanz zwischen Abschieden und Abenteuern“ erzählt die 64-jährige Bestsellerautorin und Journalistin, wie sie mit ihrer neuen Freiheit und dem Abschied von allen bisherigen Gewissheiten des ...







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