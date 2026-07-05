Neuproduktion nach 17 Jahren: Das Theater Koblenz erzählt Stephen Sondheims Musical „Sweeney Todd“ auf der Festung Ehrenbreitstein mit neuer Bildsprache, starkem Ensemble und eindrucksvoller musikalischer Wucht.
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Im ersten Jahr seiner Koblenzer Intendanz inszenierte Markus Dietze ein Stück, das Schauspiel-, Musical- und Opernpublikum gleichermaßen erreichte: Seine Lesart von Stephen Sondheims Musical-Thriller „Sweeney Todd“ wurde in der Saison 2009/2010 zum großen Publikumserfolg.