Musical in Koblenz
Sweeney Todd bittet wieder zur letzten Rasur
Blutrot schlägt das Finale von "Sweeney Todd" den Bogen zum Beginn: Ende eines starken Musicalabends auf der Festung Ehrenbreist
Blutrot schlägt das Finale von "Sweeney Todd" den Bogen zum Beginn: Ende eines starken Musicalabends auf der Festung Ehrenbreistein.
Matthias Baus für das Theater Koblenz

Neuproduktion nach 17 Jahren: Das Theater Koblenz erzählt Stephen Sondheims Musical „Sweeney Todd“ auf der Festung Ehrenbreitstein mit neuer Bildsprache, starkem Ensemble und eindrucksvoller musikalischer Wucht.

Lesezeit 4 Minuten
Im ersten Jahr seiner Koblenzer Intendanz inszenierte Markus Dietze ein Stück, das Schauspiel-, Musical- und Opernpublikum gleichermaßen erreichte: Seine Lesart von Stephen Sondheims Musical-Thriller „Sweeney Todd“ wurde in der Saison 2009/2010 zum großen Publikumserfolg.

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