Musical in Koblenz Sweeney Todd bittet wieder zur letzten Rasur Claus Ambrosius 05.07.2026, 13:47 Uhr

i Blutrot schlägt das Finale von "Sweeney Todd" den Bogen zum Beginn: Ende eines starken Musicalabends auf der Festung Ehrenbreistein. Matthias Baus für das Theater Koblenz

Neuproduktion nach 17 Jahren: Das Theater Koblenz erzählt Stephen Sondheims Musical „Sweeney Todd“ auf der Festung Ehrenbreitstein mit neuer Bildsprache, starkem Ensemble und eindrucksvoller musikalischer Wucht.

Im ersten Jahr seiner Koblenzer Intendanz inszenierte Markus Dietze ein Stück, das Schauspiel-, Musical- und Opernpublikum gleichermaßen erreichte: Seine Lesart von Stephen Sondheims Musical-Thriller „Sweeney Todd“ wurde in der Saison 2009/2010 zum großen Publikumserfolg.







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