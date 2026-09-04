Durch das Einbeziehen der Eltern den Lernerfolg der Kinder verbessern – dieser Gedanke steckt hinter den Familiengrundschulzentren. Was in Koblenz, Wittlich und Ludwigshafen als Projekt begann, soll weitergehen. Drei Schulleiterinnen ziehen Bilanz.
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Die Familiengrundschulzentren wirken: So lassen sich die Erfahrungen dreier Koblenzer Grundschulen mit dem Projekt kurz und knapp zusammenfassen. Es ist im Schuljahr 2023/24 an den Start gegangen, um die Bildungschancen von Kindern „an Schulen in herausfordernder Lage“ zu verbessern, wie das Mainzer Bildungsministerium erklärt.