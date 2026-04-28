Konzerte von Tributebands wie Sahnemixx oder Mercy Street, Stars wie Helge Schneider oder Max Giesinger, zudem noch zwei Festivals und ein Auswärtsspiel: Der „Festungssommer“ hat auch in diesem Jahr wieder einiges zu bieten. Ein Blick ins Programm.
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Man muss sich erst mal zurechtfinden in dieser Programmfülle; die Liste der Veranstaltungen ist lang. Was aber natürlich trotz anfänglicher Orientierungslosigkeit etwas Positives ist – und abermals unter Beweis stellt, wie facetten- und umfangreich der vom Kulturclub Café Hahn organisierte „Festungssommer“ daherkommt.