Giesinger, de Burgh, Horizonte So bunt wird der „Festungssommer“ in Koblenz Stefan Schalles 28.04.2026, 12:00 Uhr

i Eine große Promidichte hat der Kulturclub Café Hahn in seinem "Festungssommer" auch 2026 wieder vorzuweisen. In Koblenz erwartet werden in den kommenden Monaten unter anderem (von links) Chris de Burgh, Doro Pesch und Max Giesinger. Sebastian Gollnow/dpa, Axel Heimken/dpa,Urs Flueeler/dpa/KEYSTONE, Illustration: Svenja Wolf

Konzerte von Tributebands wie Sahnemixx oder Mercy Street, Stars wie Helge Schneider oder Max Giesinger, zudem noch zwei Festivals und ein Auswärtsspiel: Der „Festungssommer“ hat auch in diesem Jahr wieder einiges zu bieten. Ein Blick ins Programm.

Man muss sich erst mal zurechtfinden in dieser Programmfülle; die Liste der Veranstaltungen ist lang. Was aber natürlich trotz anfänglicher Orientierungslosigkeit etwas Positives ist – und abermals unter Beweis stellt, wie facetten- und umfangreich der vom Kulturclub Café Hahn organisierte „Festungssommer“ daherkommt.







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