Ort der Demokratiegeschichte
Koblenz 1948: Wie man scheitert und doch gewinnt
Oberbürgermeister David Langner (SPD) und Landtagspräsident Matthias Lammert (CDU) enthüllen im Forum Confluentes in Koblenz die
Oberbürgermeister David Langner (SPD) und Landtagspräsident Matthias Lammert (CDU) enthüllen im Forum Confluentes in Koblenz die Auszeichnung „Ort der rheinland-pfälzischen Demokratiegeschichte“ für das Hotel Rittersturz.
Nina Legler

Auch in Koblenz findet sich nun ein „Ort der rheinland-pfälzischen Demokratiegeschichte“. Während Politiker feierlich die Auszeichnung enthüllen, ordnet „MrWissen2go“ das historische Ereignis ein. Doch um welchen Ort handelt es sich eigentlich?

Lesezeit 4 Minuten
Wo früher einmal das Koblenzer Berghotel Rittersturz mit Blick auf den Rhein thronte, findet sich heute ein Denkmal. Eine sechs Meter hohe Basaltstele erinnert hier an ein historisches Ereignis, das mitunter den Grundstein für die Errichtung der Bundesrepublik Deutschland legte: die „Rittersturz-Konferenz“ von 1948.
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