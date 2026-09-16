Mainz oder doch Berlin?
Alexander Schweitzer lässt politische Zukunft offen
Nach der verlorenen Landtagswahl im März und der Ernennung der neuen schwarz-roten Landesregierung übernahm Alexander Schweitzer
Nach der verlorenen Landtagswahl im März und der Ernennung der neuen schwarz-roten Landesregierung übernahm Alexander Schweitzer kommissarisch den SPD-Landesvorsitz. Wie es politisch für den Pfälzer weitergeht, bleibt offen.
Boris Roessler/dpa

Bleibt er im Land oder geht er nach Berlin? Über die politische Zukunft von Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer wird viel spekuliert. Eine klare Antwort gibt der SPD-Bundesvize nicht. An einer Rückendeckung für Kanzler Merz zweifelt Schweitzer.

Lesezeit 3 Minuten
Der kommissarische SPD-Landes- und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Alexander Schweitzer hat seine politische Zukunft bei einer Pressekonferenz der Landespressekonferenz (LPK) Rheinland-Pfalz offengelassen. Schweitzer erklärte zu den Personaldebatten innerhalb der SPD, dass er sich aktuell nicht im Wahlkampf befinde – „auch nicht im innerparteilichen“.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten