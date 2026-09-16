Bleibt er im Land oder geht er nach Berlin? Über die politische Zukunft von Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer wird viel spekuliert. Eine klare Antwort gibt der SPD-Bundesvize nicht. An einer Rückendeckung für Kanzler Merz zweifelt Schweitzer.
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Der kommissarische SPD-Landes- und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Alexander Schweitzer hat seine politische Zukunft bei einer Pressekonferenz der Landespressekonferenz (LPK) Rheinland-Pfalz offengelassen. Schweitzer erklärte zu den Personaldebatten innerhalb der SPD, dass er sich aktuell nicht im Wahlkampf befinde – „auch nicht im innerparteilichen“.