Neues Projekt für Boppard Welche Vorteile EPG mit geplantem Hotel schöpfen möchte Anke Mersmann 16.09.2026, 18:00 Uhr

i EPG-Chef Marco Ehrhardt sagt: „Wir möchten unseren Kunden und Schulungsteilnehmern, die aus aller Welt zu uns kommen, eine komfortable Übernachtungsmöglichkeit direkt am Standort bieten.“ Deshalb plant er ein Hotel am Firmensitz in Boppard-Buchholz. Matthias Kolk

Ein Hotel direkt am Firmensitz – nicht nur für Touristen, sondern für Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus aller Welt: Weshalb der EPG-Chef in Boppard-Buchholz bauen und wie er internationale Gäste begeistern will.

In diesen Tagen ist ein japanischer Großkunde zu Besuch beim Logistik-Software-Unternehmen EPG. Kollegen aus den Vereinigten Staaten sind ebenfalls im Lande, auch sie zieht es in die EPG-Zentrale im Industriegebiet in Boppard-Buchholz an der A61. Tagsüber zumindest.







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