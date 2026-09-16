Ein Hotel direkt am Firmensitz – nicht nur für Touristen, sondern für Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus aller Welt: Weshalb der EPG-Chef in Boppard-Buchholz bauen und wie er internationale Gäste begeistern will.
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In diesen Tagen ist ein japanischer Großkunde zu Besuch beim Logistik-Software-Unternehmen EPG. Kollegen aus den Vereinigten Staaten sind ebenfalls im Lande, auch sie zieht es in die EPG-Zentrale im Industriegebiet in Boppard-Buchholz an der A61. Tagsüber zumindest.