„Que(e)rgelesen“ in Koblenz Neue Blickwinkel auf die Vielfalt queerer Lebensformen 12.10.2026, 07:00 Uhr

i Queere Klassiker von Mirjam Münteferings „Flug ins Apricot“ bis zu Patricia Highsmiths „Salz und sein Preis“ stehen im Mittelpunkt der nächsten Ausgabe von „Que(e)rgelesen“. Landesbibliothekszentrum

Neue Perspektiven, spannende Fragen und ein rundes Jubiläum samt Überraschungen: All das erwartet die Besucher in der nächsten Ausgabe des literarischen Diskussionsformats „Que(e)rgelesen“.

Die Diskussionsrunde „Que(e)rgelesen“ feiert in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag und gehört damit längst zu den festen Größen im regionalen Literaturprogramm. Die Jubiläumsausgabe stellt am Freitag, 23. Oktober, ab 19 Uhr „queere Klassiker“ in den Mittelpunkt und geht im Landesbibliothekszentrum der Frage nach, was einen solchen Klassiker überhaupt ausmacht.







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