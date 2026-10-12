Neue Blickwinkel auf die Vielfalt queerer Lebensformen
Neue Perspektiven, spannende Fragen und ein rundes Jubiläum samt Überraschungen: All das erwartet die Besucher in der nächsten Ausgabe des literarischen Diskussionsformats „Que(e)rgelesen“.
Lesezeit 1 Minute
Die Diskussionsrunde „Que(e)rgelesen“ feiert in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag und gehört damit längst zu den festen Größen im regionalen Literaturprogramm. Die Jubiläumsausgabe stellt am Freitag, 23. Oktober, ab 19 Uhr „queere Klassiker“ in den Mittelpunkt und geht im Landesbibliothekszentrum der Frage nach, was einen solchen Klassiker überhaupt ausmacht.