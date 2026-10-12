Neue Produkte in Weinbaukrise
Alkoholfreier Mosel-Riesling geht in die zweite Runde
Philipp Klumpp von der Sektmanufaktur von Canal in Winningen koordiniert ein Projekt mit alkoholfreiem Wein, an dem sich weitere
Philipp Klumpp von der Sektmanufaktur von Canal in Winningen koordiniert ein Projekt mit alkoholfreiem Wein, an dem sich weitere Weingüter von der Mosel beteiligen. Gemeinsam stellen sie eine Riesling-Cuvée her, die sie entalkoholisieren lassen. Gerade laufen die Vorbereitungen für die nächste Cuvée.
Cordula Sailer-Röttgers

Die Sektmanufaktur von Canal in Winningen hat mit weiteren Betrieben eine Riesling-Cuvée ohne Alkohol auf den Markt gebracht. Eine eher unübliche Rebsorte für alkoholfreien Wein. Doch selbst einer Expertenjury schmeckt’s. So geht das Projekt weiter.

Lesezeit 7 Minuten
In der Sektmanufaktur von Canal in Winningen laufen die Vorbereitungen für die nächste alkoholfreie Riesling-Cuvée. Im Frühjahr kam die erste Cuvée in den Verkauf – ein Produkt, an dem neben der Sektmanufaktur zehn weitere Weingüter von der Terrassenmosel beteiligt waren.
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Rheinland-PfalzWeinbau

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