Die Sektmanufaktur von Canal in Winningen hat mit weiteren Betrieben eine Riesling-Cuvée ohne Alkohol auf den Markt gebracht. Eine eher unübliche Rebsorte für alkoholfreien Wein. Doch selbst einer Expertenjury schmeckt’s. So geht das Projekt weiter.
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In der Sektmanufaktur von Canal in Winningen laufen die Vorbereitungen für die nächste alkoholfreie Riesling-Cuvée. Im Frühjahr kam die erste Cuvée in den Verkauf – ein Produkt, an dem neben der Sektmanufaktur zehn weitere Weingüter von der Terrassenmosel beteiligt waren.