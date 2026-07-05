Premiere Burgfestspiele Mayen Mut zur Freiheit – und zu Mozart Claus Ambrosius 05.07.2026, 16:05 Uhr

i Irgendwo zwischen Marianne Faithfull, Lotte Lenya und verflixt hohen Tönen: Wie in der Mayener "Zauberflote", interpretiert von der grandiosen Sabine Brandauer, hat man die Arien der Königin der Nacht wohl selten zuvor erlebt. Stadt Mayen/-Burgfestspiele/Peter Seydel

Sechs Schauspieler, drei Musiker und jede Menge Spielfreude: Die „Zauberflöte“ von Lukas Schrenk und Nils Strunk punktet bei den Burgfestspielen Mayen als eigenständiges Schauspiel mit Musik – klug, witzig und überraschend nah an Mozart.

Diese „Zauberflöte“ braucht weder großes Opernorchester noch Chor, Tempelarchitektur oder Wasser- und Feuereffekte, um bei den Burgfestspielen in Mayen eines der berühmtesten Werke der Opernliteratur neu zu erzählen. Die beiden Schauspieler Lukas Schrenk und Nils Strunk haben dazu keine Kurzfassung von Mozarts Oper geschrieben, sondern frei nach Mozart ein eigenständiges Schauspiel mit Musik entwickelt, das den Geist der „Zauberflöte“ bewahrt – ...







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