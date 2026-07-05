Sechs Schauspieler, drei Musiker und jede Menge Spielfreude: Die „Zauberflöte“ von Lukas Schrenk und Nils Strunk punktet bei den Burgfestspielen Mayen als eigenständiges Schauspiel mit Musik – klug, witzig und überraschend nah an Mozart.
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Diese „Zauberflöte“ braucht weder großes Opernorchester noch Chor, Tempelarchitektur oder Wasser- und Feuereffekte, um bei den Burgfestspielen in Mayen eines der berühmtesten Werke der Opernliteratur neu zu erzählen. Die beiden Schauspieler Lukas Schrenk und Nils Strunk haben dazu keine Kurzfassung von Mozarts Oper geschrieben, sondern frei nach Mozart ein eigenständiges Schauspiel mit Musik entwickelt, das den Geist der „Zauberflöte“ bewahrt – ...