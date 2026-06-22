Premiere Burgfestspiele Mayen Mit Spielwitz durch Shakespeares Liebeslabyrinth Claus Ambrosius 22.06.2026, 16:18 Uhr

i Die Burgfestspiele Mayen haben gut Lachen mit dem "Was ihr-wollt"-Ensemble mit Regisseur Matze Vogel (vorne). Rico Rossival

Matze Vogel kürzt Shakespeares Verwechslungskomödie auf das Wesentliche. Heraus kommt in Mayen ein temporeicher Abend voller Witz, Musik und überraschend aktueller Fragen nach Liebe und Identität.

William Shakespeares „Was ihr wollt“ gilt als eine seiner schönsten Komödien – und zugleich als eine seiner kompliziertesten. Verkleidungen, Zwillingsverwechslungen, unerfüllte Liebessehnsüchte und Figuren, die sich in Menschen verlieben, die sie eigentlich gar nicht kennen: Da kann man schnell die Orientierung verlieren.







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