Matze Vogel kürzt Shakespeares Verwechslungskomödie auf das Wesentliche. Heraus kommt in Mayen ein temporeicher Abend voller Witz, Musik und überraschend aktueller Fragen nach Liebe und Identität.
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William Shakespeares „Was ihr wollt“ gilt als eine seiner schönsten Komödien – und zugleich als eine seiner kompliziertesten. Verkleidungen, Zwillingsverwechslungen, unerfüllte Liebessehnsüchte und Figuren, die sich in Menschen verlieben, die sie eigentlich gar nicht kennen: Da kann man schnell die Orientierung verlieren.