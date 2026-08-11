Videospiel-Blockbuster
Fans sollen für „GTA VI“-Trailer bezahlen 
Bis zur Veröffentlichung von „GTA VI“ am 19. November ist es nicht mehr allzu lang. Ein Trailer mit detaillierten Einblicken in
Bis zur Veröffentlichung von „GTA VI“ am 19. November ist es nicht mehr allzu lang. Ein Trailer mit detaillierten Einblicken in die Spielwelt soll am 27. August exklusiv bei Netflix erscheinen.
Rockstar Games

Bis zur Veröffentlichung von „GTA VI“ am 19. November ist es nicht mehr allzu lang hin. Ein Trailer mit detaillierten Einblicken in die Spielwelt des von Fans herbeigesehnten Blockbuster-Games soll am 27. August exklusiv bei Netflix erscheinen. 

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Nur noch wenige Tage, bis die Gamescom vom 26. bis 30. August in Köln ihre Tore für Spielefans öffnet. Auch 2026 gilt die Messe mit ihren Neuankündigungen und frisch fertiggestellten Videospielen zum erstmaligen Ausprobieren als das Branchen-Highlight der zweiten Kalenderhälfte.
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