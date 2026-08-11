Nach Trierer Messerattacke Schiebt Rheinland-Pfalz jetzt mehr Afghanen ab? Sebastian Stein 11.08.2026, 09:00 Uhr

i Ende Juli wurden afghanische Staatsbürger vom Flughafen Leipzig-Halle abgeschoben - erstmals waren darunter nicht ausschließlich Straftäter. Wie geht es in Rheinland-Pfalz weiter? Nach der tödlichen Messerattacke vor knapp einem Monat in Trier häuften sich die politischen Forderungen. Sebastian Willnow. picture alliance/dpa

Seit der Machtübernahme der Taliban wurden nur einige wenige Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. Nun soll es auch weitere Personengruppen in Rheinland-Pfalz treffen.

Nach der tödlichen Messerattacke vor knapp einem Monat in Trier häuften sich die politischen Forderungen. Darunter der Ruf nach mehr Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern. Der mutmaßliche Täter in Trier stammte aus Afghanistan. Sein Asylantrag war zwar abgelehnt worden, er hatte jedoch eine Niederlassungserlaubnis in Trier.







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