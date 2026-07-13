Auswanderer Hubert Roeser
Aus Engers nach Brasilien – wegen Erz und Edelsteinen
Hubert Roeser mit seiner Frau Ursula im Urlaub - in Brasilien. Im Hintergrund ist das Küstengebirge von Rio de Janeiro zu sehen.
Hubert Roeser mit seiner Frau Ursula im Urlaub - in Brasilien. Im Hintergrund ist das Küstengebirge von Rio de Janeiro zu sehen. Der gebürtige Engerser lebt seit 50 Jahren in Ouro Preto im Bundesstaat Minas Gerais.
Hubert Roeser/privat

Hubert Roeser stammt aus Neuwied-Engers – seit fast 50 Jahren lebt er mit seiner Frau Ursula mitten in Brasilien, im sogenannten Eisernen Viereck. Für den Professor für Mineralogie ist es das Paradies. Was er dennoch an seiner alten Heimat vermisst.

Lesezeit 5 Minuten
Beim Stichwort Brasilien denken die meisten Deutschen wohl spontan an Rio, schönen Fußball und vielleicht an einen kühlen Caipirinha. Hubert Roeser aus Engers hat es bereits 1977 aus völlig anderen Gründen nach Südamerika gezogen. Seit fast 50 Jahren lebt er mit seiner Frau Ursula in der Bergwelt von Ouro Preto im Bundesstaat Minas Gerais.
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