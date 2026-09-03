Personalie am Hunsrück-Airport
Flughafen Hahn: Geschäftsführer Steinhaus geht
Am Flughafen Hahn dreht sich das Personalkarussell.
Am Flughafen Hahn dreht sich das Personalkarussell.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Nach nur wenigen Monaten endet die Tätigkeit von René Steinhaus als Geschäftsführer des Flughafens Hahn. Man habe die Zusammenarbeit einvernehmlich beendet, bestätigte eine Airport-Sprecherin. 

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Erst im Frühling war René Steinhaus als neuer Geschäftsführer am Flughafen Hahn angetreten – jetzt endet seine Tätigkeit dort schon wieder. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte eine Sprecherin des Triwo Hahn Airports: „Die Triwo Hahn Airport GmbH und René Steinhaus haben sich im besten gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit zu beenden.
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