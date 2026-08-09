Rund 60 junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt kommen im August nach Engers. Bei den „Musiktagen am Rhein“ wird aus ihrem Sommerkurs zugleich ein Festival: Elf Abendkonzerte führen sie an besondere Spielorte der Region.
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Morgens Unterricht, nachmittags Probe – und abends kann es schon vor Publikum auf die Bühne gehen: Bei den „Musiktagen am Rhein“ gehören Unterrichts- und Konzertbetrieb zusammen. Ab Samstag, 15. August, versammeln sich wieder rund 60 junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt an der Landesmusikakademie in Engers, die sich für den musikalischen Sommerkurs angemeldet haben.