Wer die NS-Jahre auslässt, macht die Geschichte der Spielstätte nicht schöner, sondern ärmer: Bevor hier Genesis und die großen Rockstars spielten, sollte die Bühne einem ganz anderen Zweck dienen.
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So klingt die Geschichte zu Hundert Prozent harmlos: „Auf der Loreley wurde im Jahre 1932 der Bau der Freilichtbühne begonnen, eingeweiht wurde sie im Juni 1939“, heißt es auf der Internetseite der Loreley Touristik. Zunächst habe der Schwerpunkt bei klassischen Theaterstücken von Schiller, Goethe oder Shakespeare gelegen.