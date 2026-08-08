Der Schutz vor Extremtemperaturen im Sommer wurde beim Schulbau in Rheinland-Pfalz bislang vernachlässigt – das rächt sich jetzt. Die Bildungsgewerkschaften schlagen Alarm und nehmen die Politik in die Pflicht. Was konkret gefordert wird.
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Der Schulstart am Montag fällt gleich in eine neue Hitzewelle. Passend dazu fordern die Bildungsgewerkschaften, den Hitzeschutz in den Schulen zu verbessern. „Wir brauchen Wasserspender, Klimaanlagen, Beschattungsmöglichkeiten und eine hitzeresiliente Architektur“, sagt Lars Lamowski, Vorsitzender des VBE (Verband Bildung und Erziehung) Rheinland-Pfalz.