Schulstart in Rheinland-Pfalz
In vielen Klassenzimmern ist es morgens schon zu heiß
Bei Außentemperaturen von weit über 30 Grad dürfte es mit der Aufstellung einzelner Ventialtoren kaum getan sein, um für Erfrisc
Bei Außentemperaturen von weit über 30 Grad dürfte es mit der Aufstellung einzelner Ventialtoren kaum getan sein, um für Erfrischung im Klassenzimmer zu sorgen.
Bernd Weißbrod. Bernd Weißbrod/dpa

Der Schutz vor Extremtemperaturen im Sommer wurde beim Schulbau in Rheinland-Pfalz bislang vernachlässigt – das rächt sich jetzt. Die Bildungsgewerkschaften schlagen Alarm und nehmen die Politik in die Pflicht. Was konkret gefordert wird.    

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Der Schulstart am Montag fällt gleich in eine neue Hitzewelle. Passend dazu fordern die Bildungsgewerkschaften, den Hitzeschutz in den Schulen zu verbessern. „Wir brauchen Wasserspender, Klimaanlagen, Beschattungsmöglichkeiten und eine hitzeresiliente Architektur“, sagt Lars Lamowski, Vorsitzender des VBE (Verband Bildung und Erziehung) Rheinland-Pfalz.
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