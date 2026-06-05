Wo im vergangenen Jahr noch das Riesenrad thronte, erwartet die Rock-am-Ring-Besucher nun die Atmos Area. Wir haben uns das neu gestaltete Gelände angeschaut – und zwischen Schottenröcken und Hot-Wheels-Autos durchaus Spannendes entdeckt.
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Es hat ein bisschen was von Rummelplatz: Hier wird mit erwartungsvollen Blicken am Glücksrad gedreht, dort am Greifautomaten nach Stofftieren gefischt. Und wer zwischendurch noch den kleinen Heißhunger stillen oder sich ein Tattoo stechen lassen will, findet auch hierfür das passende Angebot.