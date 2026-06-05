Neues Angebot bei Rock am Ring Kilts statt Riesenrad: Was geht in der Atmos Area? Stefan Schalles 05.06.2026, 19:33 Uhr

i Das Textilunternehmen Halle 15 verkauft in der Atmos Area nicht nur Kilts: Die Mitarbeiter Lisa und Tobi rufen rund um die kultigen Schottenröcke gleich auch einen Mottotag aus. Stefan Schalles

Wo im vergangenen Jahr noch das Riesenrad thronte, erwartet die Rock-am-Ring-Besucher nun die Atmos Area. Wir haben uns das neu gestaltete Gelände angeschaut – und zwischen Schottenröcken und Hot-Wheels-Autos durchaus Spannendes entdeckt.

Es hat ein bisschen was von Rummelplatz: Hier wird mit erwartungsvollen Blicken am Glücksrad gedreht, dort am Greifautomaten nach Stofftieren gefischt. Und wer zwischendurch noch den kleinen Heißhunger stillen oder sich ein Tattoo stechen lassen will, findet auch hierfür das passende Angebot.







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