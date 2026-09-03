Angriff auf AfD-Stand: Klöckner verurteilt Vorgehen
In Bad Kreuznach ist mutmaßlich Desinfektionsmittel auf einen Infostand der AfD geschüttet worden. Mehrere Menschen klagten über gesundheitliche Beschwerden. Die aus Bad Kreuznach stammende Bundestagspräsidentin Julia Klöckner verurteilt den Angriff.
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Als „Angriff auf unsere demokratische Kultur“, bezeichnet Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) einen Vorfall, der sich am Mittwoch in Bad Kreuznach und damit mitten in Klöckners Wahlkreis ereignet hat. Laut Polizei wurde aus einem Gebäude eine Flüssigkeit in Richtung des AfD-Standes geschüttet.