Nach Vorfall in Bad Kreuznach
Angriff auf AfD-Stand: Klöckner verurteilt Vorgehen
„Unterschiedliche Überzeugungen rechtfertigen keinen Angriff auf Menschen.“: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) meldet s
„Unterschiedliche Überzeugungen rechtfertigen keinen Angriff auf Menschen.“: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) meldet sich nach einem Angriff auf einen AfD-Stand in ihrem Wahlkreis Bad Kreuznach zu Wort.
Michael Kappeler. picture alliance/dpa

In Bad Kreuznach ist mutmaßlich Desinfektionsmittel auf einen Infostand der AfD geschüttet worden. Mehrere Menschen klagten über gesundheitliche Beschwerden. Die aus Bad Kreuznach stammende Bundestagspräsidentin Julia Klöckner verurteilt den Angriff.

Lesezeit 1 Minute
Als „Angriff auf unsere demokratische Kultur“, bezeichnet Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) einen Vorfall, der sich am Mittwoch in Bad Kreuznach und damit mitten in Klöckners Wahlkreis ereignet hat. Laut Polizei wurde aus einem Gebäude eine Flüssigkeit in Richtung des AfD-Standes geschüttet.
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