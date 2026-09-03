Katastrophenschutzamt in RLP
Innenminister stellt sich hinter Behördenchef
Viele Ehrenämter, Strafanzeige und Ermittlungsverfahren: Die Kritik an René Schubert wird in den vergangenen Wochen immer lauter
Viele Ehrenämter, Strafanzeige und Ermittlungsverfahren: Die Kritik an René Schubert wird in den vergangenen Wochen immer lauter. Er ist der Präsident vom Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz. Im Innenausschuss geht es nun um die Probleme in der Behörde.
Mona Wenisch/dpa. picture alliance/dpa

Zu wenig Personal und ein Behördenchef mit Strafanzeige und vielen Ehrenämtern: Im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz rumort es. Handlungsbedarf sieht der rheinland-pfälzische Innenminister nicht. Das verkündet er im Innenausschuss. 

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Defizite bei der Digitalisierung, personelle Unterbesetzung und ein Landesamtspräsident, der nebenher noch viele Ehrenämter bedient und gegen den ein Ermittlungsverfahren läuft – doch unmittelbarer Handlungsbedarf besteht im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) mit Sitz in Koblenz nicht, wenn es nach dem rheinland-pfälzischen Innenminister Achim Schwickert (CDU) geht.
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