Zu wenig Personal und ein Behördenchef mit Strafanzeige und vielen Ehrenämtern: Im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz rumort es. Handlungsbedarf sieht der rheinland-pfälzische Innenminister nicht. Das verkündet er im Innenausschuss.
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Defizite bei der Digitalisierung, personelle Unterbesetzung und ein Landesamtspräsident, der nebenher noch viele Ehrenämter bedient und gegen den ein Ermittlungsverfahren läuft – doch unmittelbarer Handlungsbedarf besteht im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) mit Sitz in Koblenz nicht, wenn es nach dem rheinland-pfälzischen Innenminister Achim Schwickert (CDU) geht.