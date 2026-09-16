Wüstung im Westerwald
Wie das Dorf Sespenroth virtuell zu neuem Leben erwacht
In der Wüstung Sespenroth können Besucher neuerdings per Smartphone auf eine virtuelle Zeitreise ins Jahr 1853 gehen. Damals sin
In der Wüstung Sespenroth können Besucher neuerdings per Smartphone auf eine virtuelle Zeitreise ins Jahr 1853 gehen. Damals sind die Bewohner des Dorfes im Gelbachtal (Westerwald) in die USA ausgewandert. Danach ist der Ort von der Landkarte verschwunden. Jetzt kann man sich dank einer App anschauen, wie es dort früher mal ausgesehen hat.
VG Montabaur, Viola Marschall

1853 bricht ein ganzes Dorf vom Westerwald in den Wilden Westen auf. Danach verschwindet Sespenroth bei Montabaur von der Landkarte. Zurück bleibt eine Wüstung. Doch jetzt erwacht der verlassene Ort im Gelbachtal virtuell wieder zu neuem Leben. 

Lesezeit 4 Minuten
Zuerst ist da nur eine grüne Wiese, die zum Gelbach hin schräg abfällt. Die Szenerie ist von dichten Wäldern umrahmt. Ein Naturidyll im südlichen Westerwald. Niemand kann ahnen, dass zwischen Wirzenborn und Bladernheim mal Menschen gelebt haben. Alle Spuren der Besiedlung scheinen verwischt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten