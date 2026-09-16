Wüstung im Westerwald Wie das Dorf Sespenroth virtuell zu neuem Leben erwacht Dirk Eberz 16.09.2026, 11:25 Uhr

i In der Wüstung Sespenroth können Besucher neuerdings per Smartphone auf eine virtuelle Zeitreise ins Jahr 1853 gehen. Damals sind die Bewohner des Dorfes im Gelbachtal (Westerwald) in die USA ausgewandert. Danach ist der Ort von der Landkarte verschwunden. Jetzt kann man sich dank einer App anschauen, wie es dort früher mal ausgesehen hat. VG Montabaur, Viola Marschall

1853 bricht ein ganzes Dorf vom Westerwald in den Wilden Westen auf. Danach verschwindet Sespenroth bei Montabaur von der Landkarte. Zurück bleibt eine Wüstung. Doch jetzt erwacht der verlassene Ort im Gelbachtal virtuell wieder zu neuem Leben.

Zuerst ist da nur eine grüne Wiese, die zum Gelbach hin schräg abfällt. Die Szenerie ist von dichten Wäldern umrahmt. Ein Naturidyll im südlichen Westerwald. Niemand kann ahnen, dass zwischen Wirzenborn und Bladernheim mal Menschen gelebt haben. Alle Spuren der Besiedlung scheinen verwischt.







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