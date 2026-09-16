1853 bricht ein ganzes Dorf vom Westerwald in den Wilden Westen auf. Danach verschwindet Sespenroth bei Montabaur von der Landkarte. Zurück bleibt eine Wüstung. Doch jetzt erwacht der verlassene Ort im Gelbachtal virtuell wieder zu neuem Leben.
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Zuerst ist da nur eine grüne Wiese, die zum Gelbach hin schräg abfällt. Die Szenerie ist von dichten Wäldern umrahmt. Ein Naturidyll im südlichen Westerwald. Niemand kann ahnen, dass zwischen Wirzenborn und Bladernheim mal Menschen gelebt haben. Alle Spuren der Besiedlung scheinen verwischt.