Zum 80. Geburtstag geht Gitte noch einmal auf Tour – und kommt auf dieser auch nach Lahnstein. Im Interview erklärt sie, warum sie oft Nein sagt, was sie an Deutschland irritiert hat und inwiefern sie ihren frühen Karrierestart heute kritisch sieht.
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Es gibt nur wenige Künstler, die über einen ähnlich langen Zeitraum erfolgreich waren wie sie; noch weniger, die sich in ihrer Karriere als ansatzweise wandelbar erwiesen haben: Gitte Hænning wurde als Kind bereits zum Star, feierte später im Schlager große Erfolge, wendete sich dann dem Jazz zu – um ganz nebenbei auch noch im Theater und vor der Kamera zu reüssieren.