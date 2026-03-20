Vor Auftritt in Lahnstein Gitte Hænning: „Ich wollte nie berühmt sein“ Stefan Schalles 20.03.2026, 13:41 Uhr

i Blickt zurück auf eine höchst erfolgreiche und in dieser Form beispiellose Karriere, in der sie sich immer wieder neu erfunden hat, ohne dabei ihren klaren Kompass zu verlieren: die dänische Sängerin Gitte Hænning. Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Zum 80. Geburtstag geht Gitte noch einmal auf Tour – und kommt auf dieser auch nach Lahnstein. Im Interview erklärt sie, warum sie oft Nein sagt, was sie an Deutschland irritiert hat und inwiefern sie ihren frühen Karrierestart heute kritisch sieht.

Es gibt nur wenige Künstler, die über einen ähnlich langen Zeitraum erfolgreich waren wie sie; noch weniger, die sich in ihrer Karriere als ansatzweise wandelbar erwiesen haben: Gitte Hænning wurde als Kind bereits zum Star, feierte später im Schlager große Erfolge, wendete sich dann dem Jazz zu – um ganz nebenbei auch noch im Theater und vor der Kamera zu reüssieren.







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