JGU bietet Pfotenpausen an Stress im Studium: Uni Mainz setzt auf Auszeit mit Hund Hannah Klein Özdemir 30.10.2026, 06:00 Uhr

i Cian ist ein Magyar Vizsla, die Hunderasse ist auch bekannt als ungarischer Vorstehhund. „Cian macht es sehr viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu unterstützen und Menschen Freude zu bereiten“, sagt Frauchen Nadine Golob. Und genau das wird künftig seine Aufgabe an der Johannes Gutenberg-Universität sein. Dort soll es nun die JGU-Pfotenpausen geben. Was es damit auf sich hat. Hannah Klein Özdemir

Leckerlis statt Lernunterlagen: An der Uni Mainz können Studis ab sofort Zeit mit ausgebildeten Besuchshunden verbringen. Das soll Stress reduzieren und gut fürs Wohlbefinden sein. Was genau es mit der JGU-Pfotenpause auf sich hat.

Ein neuer Mitarbeiter läuft auf dem Campus der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) entlang. Die Blicke vieler Studierender sind auf ihn gerichtet. Sein Halstuch verrät ihn. Das Logo der JGU und das Logo von Healthy Campus Mainz sind darauf zu sehen. Lange Beine, schlanker Körper, kurzes braunes Fell: Cian ist ein ausgebildeter Besuchshund.







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