Leckerlis statt Lernunterlagen: An der Uni Mainz können Studis ab sofort Zeit mit ausgebildeten Besuchshunden verbringen. Das soll Stress reduzieren und gut fürs Wohlbefinden sein. Was genau es mit der JGU-Pfotenpause auf sich hat.
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Ein neuer Mitarbeiter läuft auf dem Campus der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) entlang. Die Blicke vieler Studierender sind auf ihn gerichtet. Sein Halstuch verrät ihn. Das Logo der JGU und das Logo von Healthy Campus Mainz sind darauf zu sehen. Lange Beine, schlanker Körper, kurzes braunes Fell: Cian ist ein ausgebildeter Besuchshund.