GdP-Chefin zur Polizei in RLP „Die Digitalisierung steckt noch in den Kinderschuhen“ Tim Kosmetschke 30.10.2026, 11:00 Uhr

i In Verkehrsunfallaufnahme-Teams (VU-Teams) der Polizei Rheinland-Pfalz wird mit moderner Technik gearbeitet, hier zeigt etwa ein Beamter aus Trier, wie man an einem Unfallfahrzeug ein 3D-Bild per Tablet erstellt. Mehr datensichere mobile Endgeräte für möglichst alle Polizeikräfte, die operativ im Einsatz sind, fordert die GdP (Archivbild). Harald Tittel/dpa. picture alliance/dpa

Eine Modernisierung der technischen Ausstattung der Polizei in Rheinland-Pfalz ist eine Kernforderung der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Hier wirft Landesvorsitzende Aline Raber einen Blick in den Alltag. Der ist oft noch ganz schön analog.

Mehr Personal, eine gute Bezahlung – und eine moderne Ausstattung: Das sind Kernforderungen der Gewerkschaft der Polizei (GdP), deren rheinland-pfälzischer Landesverband jetzt 75-jähriges Bestehen feierte. Bei der Politik trifft Landesvorsitzende Aline Raber durchaus auf offene Ohren, Innenminister Achim Schwickert (CDU) reagierte wertschätzend auf einen Gastbeitrag Rabers in unserer Zeitung.







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