Eine Modernisierung der technischen Ausstattung der Polizei in Rheinland-Pfalz ist eine Kernforderung der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Hier wirft Landesvorsitzende Aline Raber einen Blick in den Alltag. Der ist oft noch ganz schön analog.
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Mehr Personal, eine gute Bezahlung – und eine moderne Ausstattung: Das sind Kernforderungen der Gewerkschaft der Polizei (GdP), deren rheinland-pfälzischer Landesverband jetzt 75-jähriges Bestehen feierte. Bei der Politik trifft Landesvorsitzende Aline Raber durchaus auf offene Ohren, Innenminister Achim Schwickert (CDU) reagierte wertschätzend auf einen Gastbeitrag Rabers in unserer Zeitung.