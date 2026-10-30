GdP-Chefin zur Polizei in RLP
„Die Digitalisierung steckt noch in den Kinderschuhen“
In Verkehrsunfallaufnahme-Teams (VU-Teams) der Polizei Rheinland-Pfalz wird mit moderner Technik gearbeitet, hier zeigt etwa ein
In Verkehrsunfallaufnahme-Teams (VU-Teams) der Polizei Rheinland-Pfalz wird mit moderner Technik gearbeitet, hier zeigt etwa ein Beamter aus Trier, wie man an einem Unfallfahrzeug ein 3D-Bild per Tablet erstellt. Mehr datensichere mobile Endgeräte für möglichst alle Polizeikräfte, die operativ im Einsatz sind, fordert die GdP (Archivbild).
Harald Tittel/dpa. picture alliance/dpa

Eine Modernisierung der technischen Ausstattung der Polizei in Rheinland-Pfalz ist eine Kernforderung der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Hier wirft Landesvorsitzende Aline Raber einen Blick in den Alltag. Der ist oft noch ganz schön analog.

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Mehr Personal, eine gute Bezahlung – und eine moderne Ausstattung: Das sind Kernforderungen der Gewerkschaft der Polizei (GdP), deren rheinland-pfälzischer Landesverband jetzt 75-jähriges Bestehen feierte. Bei der Politik trifft Landesvorsitzende Aline Raber durchaus auf offene Ohren, Innenminister Achim Schwickert (CDU) reagierte wertschätzend auf einen Gastbeitrag Rabers in unserer Zeitung.
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