Rhine Guitar Festival Neuwied Ein bisschen Campus-Feeling beim Gipfeltreffen Stefan Schalles 04.05.2026, 16:01 Uhr

i Einen gewohnt großen Auflauf von Stars der klassischen Gitarrenszene erwartet das (vor Kurzem umbenannte) Rhine Guitar Festival in Neuwied auch in diesem Jahr wieder. Im Programm zu finden sind etwa auch der Italiener Aniello Desiderio (links) und der Kroate Zoran Dukic, hier bei einem Auftritt 2025. Harald Wittig

Das Rhine Guitar Festival gilt seit vielen Jahren als Hotspot für Stars und Fans der klassischen Gitarrenkunst. Zur 34. Ausgabe hat das Format neben hochkarätigen Konzerten in besonderer Atmosphäre auch eine überraschende Premiere im Angebot.

Man scheint sich bereits gut eingelebt zu haben, ja, sichtbar wohlzufühlen im neuen Zuhause, auch wenn der Umzug erst ein knappes Jahr zurückliegt: Nach mehr als drei Dekaden an der Gründungsstätte war das Koblenz Guitar Festival and Academy, wie es damals noch hieß, 2025 rheinabwärts gewandert nach Neuwied, residiert dort nun auf dem Areal der Landesmusikakademie, bespielt mit seinen Kammer- und Orchesterkonzerten die denkmalgeschützte Sayner ...







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