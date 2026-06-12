Ernest Hartz erinnert sich Die Loreley, ein Ort für Kuriositäten und Karrieren Stefan Schalles 12.06.2026, 06:00 Uhr

i Ob David Bowie, Iggy Pop oder Genesis: Unter den zahlreichen legendären Loreley-Auftritten gibt es eigentlich kaum einen, den Ernst-Ludwig "Ernest" Hartz verpasst hat. Viele große Namen hat er dabei als Konzertveranstalter zwischen 1987 und 2013 sogar selbst auf den Felsen gelockt. Ernst-Ludwig Hartz

Die Red Hot Chilli Peppers standen dort in zweckentfremdeten Socken auf der Bühne, Steve Miller kam mit Tiger, und Placebo kannte auf der Loreley noch niemand. Miterlebt hat all das Konzertmacher Ernest Hartz. Ein Blick in die Rubrik „Unvergesslich“.

Als Ort magischer Erlebnisse ist die Loreley vielen Musikfans felsenfest im Gedächtnis verankert. Doch auch zahlreiche Künstler erinnern sich gern an ihre Auftritte hoch über dem Rhein zurück: wegen der unverwechselbaren Atmosphäre dort. Aber auch, weil manch heutiger Star die Freilichtbühne vor Jahrzehnten als Karrieresprungbrett nutzte, hier seinen (internationalen) Durchbruch feierte.







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