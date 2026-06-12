Die Red Hot Chilli Peppers standen dort in zweckentfremdeten Socken auf der Bühne, Steve Miller kam mit Tiger, und Placebo kannte auf der Loreley noch niemand. Miterlebt hat all das Konzertmacher Ernest Hartz. Ein Blick in die Rubrik „Unvergesslich“.
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Als Ort magischer Erlebnisse ist die Loreley vielen Musikfans felsenfest im Gedächtnis verankert. Doch auch zahlreiche Künstler erinnern sich gern an ihre Auftritte hoch über dem Rhein zurück: wegen der unverwechselbaren Atmosphäre dort. Aber auch, weil manch heutiger Star die Freilichtbühne vor Jahrzehnten als Karrieresprungbrett nutzte, hier seinen (internationalen) Durchbruch feierte.