Sexuelle Gewalt in der Truppe
„Verstöße werden dienstrechtlich scharf geahndet“
Die Soldatin Laura Gille ist in einer Idar-Obersteiner Kaserne von einem Kameraden missbraucht worden. Kein Einzelfall in der Tr
Die Soldatin Laura Gille ist in einer Idar-Obersteiner Kaserne von einem Kameraden missbraucht worden. Kein Einzelfall in der Truppe, wie eine ARD-Dokumentation gezeigt hat. Im Zentrum Innere Führung in Koblenz wird auch deshalb jetzt eine neue Dienststelle geschaffen, die Hilfe bei sexualisierter Gewalt geben soll. Wir haben auch mit dem Bundeswehrverband über das Thema gesprochen.
Laura Gille

Im Zentrum Innere Führung in Koblenz entsteht eine Dienststelle gegen sexualisierte Gewalt. Damit reagiert die Bundeswehr auf Fälle wie den der Soldatin Laura Gille, die in Idar-Oberstein missbraucht worden ist. Was der Bundeswehrverband dazu sagt.

Lesezeit 4 Minuten
Der sexuelle Missbrauch an einer Soldatin an der Artillerieschule Idar-Oberstein hat unsere Leser erschüttert. Im Gespräch mit unserer Zeitung schildert Laura Gille ihre traumatischen Erlebnisse in der Kaserne. Die heute 28-Jährige hat Todesangst, als ein Kamerad ihr auf dem Bett die Kehle zudrückt.
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