Im Zentrum Innere Führung in Koblenz entsteht eine Dienststelle gegen sexualisierte Gewalt. Damit reagiert die Bundeswehr auf Fälle wie den der Soldatin Laura Gille, die in Idar-Oberstein missbraucht worden ist. Was der Bundeswehrverband dazu sagt.
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Der sexuelle Missbrauch an einer Soldatin an der Artillerieschule Idar-Oberstein hat unsere Leser erschüttert. Im Gespräch mit unserer Zeitung schildert Laura Gille ihre traumatischen Erlebnisse in der Kaserne. Die heute 28-Jährige hat Todesangst, als ein Kamerad ihr auf dem Bett die Kehle zudrückt.