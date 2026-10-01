Gespräch über neues Album
Maffay und Oerding: Bereit fürs nächste Abenteuer
Peter Maffay (links) und Johannes Oerding haben mit „Nashville“ ihr erstes gemeinsames Album aufgenommen und kommen auf der hier
Peter Maffay (links) und Johannes Oerding haben mit „Nashville“ ihr erstes gemeinsames Album aufgenommen und kommen auf der hierzu geplanten Tour 2027 unter anderem auch nach Köln und Frankfurt.
Jennifer Többen

Die beiden Musiker pflegen nicht nur privat ein bereicherndes Miteinander – auch musikalisch stimmt die Chemie, wie ihr erstes gemeinsames Album zeigt. Für die anschließende Tour nimmt sich Maffay nun sogar eine Pause von der angekündigten Pause.

Lesezeit 6 Minuten
Peter Maffay ist 77, Johannes Oerding 44. Mehr als drei Jahrzehnte trennen die beiden Sänger – und doch wirken sie im Gespräch manchmal wie zwei Jungs, die gerade ihre nächste verrückte Idee aushecken. Sie necken sich, widersprechen sich, lachen viel und sprechen erstaunlich offen darüber, was sie voneinander lernen.
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