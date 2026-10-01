Die beiden Musiker pflegen nicht nur privat ein bereicherndes Miteinander – auch musikalisch stimmt die Chemie, wie ihr erstes gemeinsames Album zeigt. Für die anschließende Tour nimmt sich Maffay nun sogar eine Pause von der angekündigten Pause.

Peter Maffay ist 77, Johannes Oerding 44. Mehr als drei Jahrzehnte trennen die beiden Sänger – und doch wirken sie im Gespräch manchmal wie zwei Jungs, die gerade ihre nächste verrückte Idee aushecken. Sie necken sich, widersprechen sich, lachen viel und sprechen

erstaunlich offen darüber, was sie voneinander lernen.