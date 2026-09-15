Mit Blink-182 stand ein Highlight der nächsten Rock-am-Ring-Ausgabe bereits fest. Nun haben die Verantwortlichen 25 weitere Bands für das Line-up 2027 bekannt gegeben. Auf wen sich die Ringrocker freuen dürfen.
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Knapp neun Monate vor der nächsten Rock-am-Ring-Ausgabe haben die Festivalmacher die erste Bandwelle bekannt gegeben. Und auf der surfen ganz oben unter anderem Bring Me The Horizon als zweiter Headliner (Sonntag). Die britische Rock-Kombo wurde von Veranstalter Dreamhaus ebenso im Line-up 2027 bestätigt wie Billy Talent, Faith No More und Bullet For My Valentine.