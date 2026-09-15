Line-up des Festivals wächst
Auch Hosen und Bring Me The Horizon bei Rock am Ring
Nach dem angekündigten Abschied wird Campino mit den Toten Hosen im kommenden Jahr noch ein letztes Mal bei Rock am Ring zu erle
Nach dem angekündigten Abschied wird Campino mit den Toten Hosen im kommenden Jahr noch ein letztes Mal bei Rock am Ring zu erleben sein.
Christoph Schmidt. picture alliance/dpa

Mit Blink-182 stand ein Highlight der nächsten Rock-am-Ring-Ausgabe bereits fest. Nun haben die Verantwortlichen 25 weitere Bands für das Line-up 2027 bekannt gegeben. Auf wen sich die Ringrocker freuen dürfen.

Lesezeit 2 Minuten
Knapp neun Monate vor der nächsten Rock-am-Ring-Ausgabe haben die Festivalmacher die erste Bandwelle bekannt gegeben. Und auf der surfen ganz oben unter anderem Bring Me The Horizon als zweiter Headliner (Sonntag). Die britische Rock-Kombo wurde von Veranstalter Dreamhaus ebenso im Line-up 2027 bestätigt wie Billy Talent, Faith No More und Bullet For My Valentine.
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