Line-up des Festivals wächst Auch Hosen und Bring Me The Horizon bei Rock am Ring Stefan Schalles 15.09.2026, 15:33 Uhr

i Nach dem angekündigten Abschied wird Campino mit den Toten Hosen im kommenden Jahr noch ein letztes Mal bei Rock am Ring zu erleben sein. Christoph Schmidt. picture alliance/dpa

Mit Blink-182 stand ein Highlight der nächsten Rock-am-Ring-Ausgabe bereits fest. Nun haben die Verantwortlichen 25 weitere Bands für das Line-up 2027 bekannt gegeben. Auf wen sich die Ringrocker freuen dürfen.

Knapp neun Monate vor der nächsten Rock-am-Ring-Ausgabe haben die Festivalmacher die erste Bandwelle bekannt gegeben. Und auf der surfen ganz oben unter anderem Bring Me The Horizon als zweiter Headliner (Sonntag). Die britische Rock-Kombo wurde von Veranstalter Dreamhaus ebenso im Line-up 2027 bestätigt wie Billy Talent, Faith No More und Bullet For My Valentine.







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