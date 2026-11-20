Musiker im Porträt Er will doch nur spielen Claus Ambrosius 20.11.2026, 09:28 Uhr

i Inmitten seiner Klangwelt: Perkussionist Moritz Spieß aus Nastätten umgibt sich mit Congas, Bongos und allerlei weiteren Instrumenten. Seinen erklärten Liebling hält er hier in der Hand: die Triangel. Daniel Barke

Zehn Jahre spielte Moritz Spieß Schlagzeug, dann verlor er die Freude daran. Heute studiert er Perkussion und spielt international. Eine Begegnung mit einem Musiker, der selbst die Triangel mit anderen Ohren hören lässt

Die Triangel? Echt jetzt? Moritz Spieß besitzt ungefähr 30 Instrumente, Congas, Bongos, Timbales und allerlei kleinere Klangerzeuger. Auf die Frage nach seinem liebsten fällt ihm ausgerechnet das kleine Metalldreieck ein. „Ganz ehrlich, die Triangel, echt ohne Spaß.







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