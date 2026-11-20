Zehn Jahre spielte Moritz Spieß Schlagzeug, dann verlor er die Freude daran. Heute studiert er Perkussion und spielt international. Eine Begegnung mit einem Musiker, der selbst die Triangel mit anderen Ohren hören lässt
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Die Triangel? Echt jetzt? Moritz Spieß besitzt ungefähr 30 Instrumente, Congas, Bongos, Timbales und allerlei kleinere Klangerzeuger. Auf die Frage nach seinem liebsten fällt ihm ausgerechnet das kleine Metalldreieck ein. „Ganz ehrlich, die Triangel, echt ohne Spaß.