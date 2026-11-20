In Industrieprozessen mit sehr hohen Temperaturen ist es herausfordernd, auf erneuerbare Energien zu setzen. Große Hoffnungen liegen auf der Nutzung von Wasserstoff. Dessen Potenzial soll beim Projekt „Hydrofuture“ an der Uni Koblenz erkundet werden.
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Eine Versuchsanlage aufzubauen, wie es sie bisher nirgends auf der Welt gibt. Das ist das Ziel von Peter Quirmbach und Almuth Sax. Die beiden an der Universität Koblenz tätigen Chemiker erforschen, wie Industrieprozesse bei Temperaturen von über 1000 Grad Celsius klimaneutral arbeiten können.