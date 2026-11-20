Strecke Köln bis Koblenz So sehen Bahn-Sanierungspläne für den linken Rhein aus Bastian Hauck 20.11.2026, 14:22 Uhr

i Kürzlich waren Vertreter der Deutschen Bahn (DB) im Verkehrsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zu Gast. Sie präsentierten die aktuellen Pläne für die Sanierung der linken Rheinstrecke. Sascha Ditscher/dpa

Vor sechs Wochen gaben das Verkehrsministerium sowie die DB InfraGo Änderungen am Konzept sowie den Projekten der Korridorsanierungen bekannt. Betroffen ist auch die linke Rheinseite. Nun stellten Bahnvertreter die konkreten Pläne vor. Alle Infos.

Die Nachricht zu den Änderungen bei der geplanten Korridorsanierung auf der linken Rheinseite hatte für viel Diskussionen und Gesprächsstoff gesorgt. Vor rund sechs Wochen hatten das Bundesverkehrsministerium sowie die DB InfraGo als Tochterunternehmen der Deutschen Bahn (DB) Änderungen am Konzept sowie den konkreten Projekten der Korridorsanierungen bekannt gegeben.







Artikel teilen

Artikel teilen