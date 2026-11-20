Loreley-Freilichtbühne Verdamp lang her? BAP kehren zur Loreley zurück 20.11.2026, 10:15 Uhr

i In neun Ländern wurde im Sommer 1982 der Auftritt von BAP mit Sänger Wolfgang Niedecken live übertragen - ein Meilenstein für die Kölschrocker. Im Juli 2027 kehrt die Band bei ihrer Sommertournee auf die Freilichtbühne zurück. Manfred Becker

16.500 saßen auf der Loreley, in neun Ländern lief der Fernseher. Als BAP 1982 beim „Rockpalast“ spielten, hörte Europa Kölsch. Im Juli 2027 kehrt die Band auf den Felsen zurück. Der Vorverkauf beginnt am 20. November.

Als BAP am 28. August 1982 auf der Loreley spielten, hörte halb Europa mit. Der „Rockpalast“ übertrug das Konzert live im Fernsehen, im Radio gab es den Stereoton dazu. Zum 30. Jahrestag feierten die Kölner auf derselben Bühne ihr Tourfinale. Jetzt steht das nächste Wiedersehen fest.







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